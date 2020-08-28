Antalya’da bir kişi evinde ölü bulundu
ANTALYA’DA YALNIZ YAŞAYAN VE KENDİSİNDEN BİR SÜREDİR HABER ALINAMAYAN 68 YAŞINDAKİ ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.
Antalya’da yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan 68 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1232 Sokak’taki bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 68 yaşındaki Yaşar Dener’den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve itfaiye yardımıyla giren polis Dener’i koltukta hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dener’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar Dener’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşlı adamın evinde bir süredir klimanın açık olduğu öğrenildi.
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