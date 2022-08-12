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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Bu yıl sonuna kadar inşallah o da bitiyor, İstanbul’da Rami Kışlası’nı çok daha büyük bir kütüphaneye dönüştürmek için çalışıyoruz.”
Antalya’da bir bankanın müdürü rehin alındı
Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir bankanın şubesinde banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. Bankaya Özel Harekat Polisleri tarafından operasyon yapmaya hazırlanıyor.
Asayiş 12.08.2022, 16:24
Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir bankanın şubesinde banka müdürü silahlı bir kişi tarafından rehin alındı. Bankaya Özel Harekat Polisleri tarafından operasyon yapmaya hazırlanıyor.