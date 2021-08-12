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Antalya’da bilgisayar mühendisi evinde ölü bulundu

Antalya’da bilgisayar mühendisi adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Asayiş 12.08.2021, 17:04
Antalya’da bilgisayar mühendisi evinde ölü bulundu

Antalya’da bilgisayar mühendisi adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. kattaki dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bilgisayar mühendisi Mehmet Bayrakçı’dan (40) iki gündür haber alamayan kız arkadaşı, arkadaşlarından yardım istedi. Evin klimasının çalışması ve Bayrakçı’nın otomobilinin de park halinden olması nedeniyle polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısını açtıklarında, Bayrakçı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şeker ve tansiyon hastalığı bulunan Bayrakçı’nın yalnız yaşadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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