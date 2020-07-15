Antalya’da bıçaklı, sopalı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
ANTALYA'NIN KEPEZ İLÇESİNDE ÇIKAN SOPALI VE BIÇAKLI KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI.
Antalya’nın Kepez ilçesinde çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Barış Manço Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen araç ile marketten çıkan iki grup arasında bir husumetten dolayı tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, bıçak ve tahta parçalarının kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı, bir otomobilin camları kırıldı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kavgaya iki grubun yakınlarının da karışması üzerine daha da büyüdü. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Polis başlattığı inceleme sonucu, olaydan sonra kaçtığı iddia edilen S.A., E.A. ve R.A. isimli kardeşlerin yakalanması için çalışma başlattı.
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