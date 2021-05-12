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Antalya’da bayram öncesi polisten sıkı kontrol

Turizmin başkenti Antalya’da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi birçok noktada uygulama alanı oluşturarak sürücüleri tek tek denetledi. Ekipler, seyahat izin belgesi olmadan şehir dışına çıkmak isteyen ya da akrabalarına gitmek isteyenlerin önüne geçiyor.

Asayiş 12.05.2021, 13:17
Antalya’da bayram öncesi polisten sıkı kontrol

Turizmin başkenti Antalya’da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi birçok noktada uygulama alanı oluşturarak sürücüleri tek tek denetledi. Ekipler, seyahat izin belgesi olmadan şehir dışına çıkmak isteyen ya da akrabalarına gitmek isteyenlerin önüne geçiyor.

Turizmin başkenti Antalya’da Ramazan Bayramı’na bir gün kala tedbirler attırıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin birçok noktasında uygulama noktası oluşturarak seyahat izin belgesi olmadan şehir dışına çıkmak isteyen ya da akrabalarına gitmek isteyenlerin önüne geçiyor. Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde uygulama alanında bulunan ekipler, durdurdukları her arabada sürücü ve yolcuların belgelerini tek tek inceledi. Belgesi olmayan ya da günü geçmiş olanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza makbuzu düzenlendi. Ekiplerin kontrollerinin 17 günlük kısıtlama tarihinin biteceği 17 Mayıs saat 05.00’a kadar devam edeceği öğrenildi.
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