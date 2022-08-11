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Antalya’da barmen genç, trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde 19 yaşındaki genç, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 11.08.2022, 12:39
Antalya’da barmen genç, trafik kazasında hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde 19 yaşındaki genç, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza Serik ilçesine bağlı Kadriye Turizm Merkezi yolunda sabah saat 05:00 sıralarında meydana geldi. 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan Münir Yıldırım Geçit’e, yolun karşısına geçtiği sırada Y.Ö’nün kullandığı 07 AGD 307 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Geçit’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gencin cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü Y.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yine aynı bölgede geçen hafta yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki bir genç kız otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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