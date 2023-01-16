Antalya’da baraka yangını büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alan içinde yanan bir baraka, itfaiye ekiplerince ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde lunapark yakınındaki ormanlık alanda çıktı. Ormanın iç kesiminden siyah dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan baraka şeklindeki alan itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlerin ormana sıçraması önledi. Polis, barakayı kullanan şahsı bulmak için çalışma başlattı. Bölge sakinleri ise, ormanlık alan çevresinde evsiz şahısların kullandığı alanlar olduğunu belirterek, yetkililerin çalışma yapmasını istedi.