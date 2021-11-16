Antalya’da babası tarafından dövüldükten sonra hayatını kaybettiği iddia edilen minik Elif’in annesi konuştu

Antalya’nın Serik İlçesi’nde babası tarafından darp edildiği iddia edilen 3 aylık bebek, hayatını kaybetti. Dehşet anlarını anlatan anne Beyza Topçu, “Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu” dedi.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Beyza Topçu ile uzun zamandır birlikte yaşadığı Mustafa G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre çıkan tartışmada baba öfkesine hakim olamayıp anne ile 3 aylık kızı Elif Ada Topçu’yu darp etti. Bunun üzerine anne çocuğun hareketsiz olduğunu fark edince akrabalarından yardım istedi. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

"Dönüp sinirini ondan çıkardı"

Yaşananlardan sonra anne emniyete giderek babadan şikayetçi oldu. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasının devam ettiği öğrenildi. Olay anlarını İHA muhabirine anlatan anne Beyza Topçu, “Gece biz tartışmaya başladık. Normalde beni darp ediyordu. Ondan sonra bizim seslerimize çocuk uyandı. Dönüp sinirini ondan çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşında çizik oldu. Morluk falan yoktu. Ben hastaneye götüremedim işe gideceğim için. Sonra uyandığım zaman morluk vardı. Akşam da karakola giderek şikayette bulundum. Darp raporu aldım. Doktorlar bebeği beyin cerrahisine yönlendirdi. Eve geri geldik. 02.30 gibi yatırdım bebeğimi. Sabah uyandığım zaman hareketsiz öylece yatıyordu. Burnundan köpükler gelmişti. Gözleri açıktı. Sonra tekrar hastaneye getirdim” dedi.

“Kızımdan evin kira parasını isteyerek telefon almak istemiş”

Beyza Topçu’nun annesi Aysun Erol ise, “Kızım akşam bize gelmişti. Çocuğun yüzünü morluklar vardı. Kafasında, burnunda ve gözünün altında çizik vardı. Kızıma ne oldu diye sorduğumda Mustafa denilen şahısın şiddet uyguladığını söyledi. Kirasını istemiş. Kızım kirasını kendisi karşılıyordu. Kızımdan evin kira parasını isteyerek telefon almak istemiş. Kızım da vermeyince kızım ve torunumu darp ediyor. Karakola giderek şikayetçi olduk. Çocuğu annesi sabah doktora getirecekti. Rapor almıştık. Kızım sabah beni aradı. Çocuğun hareket etmediğini söyledi” ifadelerini kullandı.

“Daha önce de kızıma şiddet uygulamıştı”

Beyza Topçu’nun babası Abdullah Erol, “Dün akşam kızım çocuğunu bana getirdi. Mustafa’nın dövdüğünü söyledi. Ben de karakola gitmelerini söyledim. Çocuğun hareketsiz olduğunu duydum. Çocuğu kontrol ettiğimde ölmüştü. Daha önce de kızıma şiddet uygulamıştı. Kolu kırılmıştı” şeklinde konuştu.