Antalya’da avcı domuzun darbesi ile ölümden döndü

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde domuz avına çıkan bir kişi, vurmak istediği domuzun saldırısı ile ölümden döndü. Şahsın yardımına arkadaşları koşarken, domuz kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Korkuteli ilçesi Göçerler Mahallesi’nde bir grup arkadaş, kar yağışının ardından domuz avına çıktı. Bir süre sonra bir domuz gören gruptan bir kişi vurmak istediği sırada domuz kendisine doğru koştu. Avcının arkadaşları adamı uyararak, “Bak geliyor, bak geliyor senden taraf. Kendini kurtar” diye bağırdı. Kaçmaya çalışan avcı, domuzun darbesi ile adeta ölümden döndü. Olayda yaralanan adamın yardımına arkadaşları koşarken, domuz ise kaçtı.

Olay anı ise bir başka avcı tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın domuza doğru nişan aldığı ve bu sırada domuzun koşarak kendisine vurup kaçtığı görüldü.