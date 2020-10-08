banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı
İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa ne ceza verildi?
İmamoğlu’nu tehdit eden sanığa ne ceza verildi?
​Instagram yeni Reels özelliklerini duyurdu
​Instagram yeni Reels özelliklerini duyurdu
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri

Antalya’da atık yangınından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı

ANTALYA’DA BOŞ BİR ARAZİNDEKİ ATIK YANGININDAN ÇIKAN SİYAH DUMANLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞTURDU.

Asayiş 08.10.2020, 15:40
2
Antalya’da atık yangınından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı

Antalya’da boş bir arazideki atık yangınından çıkan siyah dumanlar çevre kirliliği oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi yakındaki boş bir arazide çıktı. Atık maddelerin alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yanıcı ve parlayıcı maddelerden çıkan alevler kısa sürede büyüdü. Çıkan yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Çevreyi kirleten siyah dumanlara tepki gösteren vatandaşlar yangını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Siyah dumanlar şehrin farklı noktalarından da kaydedildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan söndürdü. Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede atık yangını çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2