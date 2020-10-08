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Antalya’da atık yangınından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı
ANTALYA’DA BOŞ BİR ARAZİNDEKİ ATIK YANGININDAN ÇIKAN SİYAH DUMANLAR ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞTURDU.
Asayiş 08.10.2020, 15:40
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Antalya’da boş bir arazideki atık yangınından çıkan siyah dumanlar çevre kirliliği oluşturdu.
Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi yakındaki boş bir arazide çıktı. Atık maddelerin alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yanıcı ve parlayıcı maddelerden çıkan alevler kısa sürede büyüdü. Çıkan yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. Çevreyi kirleten siyah dumanlara tepki gösteren vatandaşlar yangını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Siyah dumanlar şehrin farklı noktalarından da kaydedildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevreye sıçramadan söndürdü. Geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede atık yangını çıkmış, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.
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