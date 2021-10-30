Antalya’da aşırı yük sebebiyle asansörde mahsur kalan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Antalya’da dün düzenlenen SoloTürk, gösterisini takip etmek isteyen vatandaşlar, etkinlik alanına asansör ile inmek isteyince yükü taşıyamayan asansör arıza yaptı. Vatandaşların içeride mahsur kaldığı olayda çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Mahsur kalanlar, sıra bekleyen vatandaşlar tarafından camı kırılarak asansörden çıkartıldı. Kapı açıkken ve koruma yokken içinde birkaç kişi ile aniden harekete geçen asansör ikinci kez korkuttu.

Olay, Konyaaltı ilçesinde bulunan Atatürk Parkına inen asansörde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümüze özel olarak Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımı F-16 uçağıyla akrobasi sunan SoloTürk’ü takip etmek isteyen vatandaşlar parka akın etti. Parka asansör yardımı ile inmek isteyen vatandaşlar içeride mahsur kaldı. Asansörün kapılarının açılmaması üzerine vatandaşlar camı kırdı. İçeride mahsur kalan çocuklar ve aile vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Korkan çocuklardan bazıları asansörden ağlayarak çıkarken aileleri tarafından teselli edildi.

Vatandaşlar yaşananlara tepki gösterdi

Olayın devamında ise asansör kapısı kapanmadan içerisinde bulunan birkaç kişi ile birlikte yukarı doğru çıkmaya başladı. Bunun üzerine paniğe kapılan vatandaşlar, kapıyı elleri ile kapatmaya çalıştı. Olay herhangi herhangi bir yaralanma olmadan sonuçlandı. Vatandaşlar ise yaşananlara tepki gösterdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.