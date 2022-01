Antalya’da ardiyeye düşen yıldırım yangın çıkardı

Antalya’nın Serik ilçesinde meyve sebze ürünlerinin olduğu ardiyeye yıldırım düştü. Yıldırım sonrası çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve sebze deposuna düşen yıldırım sonrası yangın çıktı. Çevrede bulunan ardiye çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası ardiyede bulunan meyve ve sebzeler zarar gördü ve depo kullanılamaz hale geldi.

"Bir anda dumanlar bizim ardiyeye girmeye başladı"

Olay anında başka bir ardiyede çalışan ve durumu fark eden Kerim Kayhan, "Ön ardiyede çalışıyorduk. Bir anda dumanlar bizim ardiyeye girmeye başladı. O anda yıldırım atmış. Bizim patron görmüş dumanları. Sonra Serap arkadaşımız itfaiyeyi aradı. Geldiler ve yangına müdahale ettiler” dedi.

"Korku yaşadık hatta patronumuzun her yeri is oldu"

Büyük bir korku ve panik yaşadıklarını anlatan Serap Demiralay ise, "Korku yaşadık hatta patronumuzun her yeri is oldu. 112’yi aradık ve itfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü. Çok şükür yangın binaya sıçramadı ve can kaybı yaşanmadı" dedi.