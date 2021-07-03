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Antalya’da aranan 97 şüpheli yakalandı

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli yakalandı.

Asayiş 03.07.2021, 17:24
Antalya’da aranan 97 şüpheli yakalandı

Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 97 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında yakalama emri bulunan, asayiş ve diğer suçlardan (Adam Öldürme, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yaralama, Yağma, Tehdit/Hakaret, Yaralama, Silahla Tehdit, Mala Zarar Verme, Resmi Belgede Sahtecilik Uyuşturucu Madde Ticareti/Kullanmak/Bulundurmak) aranan şahısların yakalanmasına yönelik haziran ayı içerisinde eş zamanlı çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında yakalanan 97 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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