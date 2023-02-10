Antalya’da apartman sakinlerini sokağa döken yangın

Antalya’da bir apartmanın 6. katındaki dairede çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü. Yangın sırasında evde bulunmayan adam, evini kullanılamaz halde görünce büyük üzüntü yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2773. Sokak üzerindeki 9 katlı apartmanın 6’ncı katındaki Hasan Cinal’a ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ile polis ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri büyük korku yaşayıp binayı boşaltırken, bir süre sonra yangın yerine itfaiye ekipleri geldi. Yangını söndürmek için hazırlık yapan ekiplere, vatandaşlar da yardımda bulundu. Alevler ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken, oturduğu dairenin yandığını öğrenen Hasan Cinal aracıyla evine geldi. Apartmana giren Cinal, bir süre sonra arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Büyük üzüntü yaşayan Cinal, tedbiren sağlık kontrolü için ambulansa alındı.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.