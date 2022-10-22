Antalya’da anız yangını itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Antalya’nın Kepez ilçesinde mısır tarlasındaki anız yangını güçlükle söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sırasında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi kanal boyundaki bir mısır tarlasında çıktı. Hasadı yapılan tarladaki mısırın anızı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Havanın kuru ve rüzgarlı olması nedeniyle yangın geniş bir alana yayıldı ve yakındaki bahçeleri tehdit etmeye başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. Rüzgarın yön değiştirmesiyle geniş alanda devam eden yangının dumanları arasında itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. İki itfaiye aracının farklı bölgelerden yaptığı müdahaleyle yangın başka bölgeye sıçramadan söndürüldü.