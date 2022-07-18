Antalya’da alevlere teslim olan evde 2 çocuk mahsur kaldı

Antalya’da bir apartmanın 4. katında çıkan yangında 2 çocuk mahsur kaldı. Çocuklardan birini kapıyı kıran komşular çıkarırken, balkonda alevlerin arasında kalan çocuğu ise itfaiye kurtardı.

Yangın saat 23.00 sırasında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi 2461 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın son kat dairesinde çıktı. Şerzan B.(5) ve Berkan B.(7) kardeşlerin evde yalnız bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin pencerelerden çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Çocuklar ise yangından farklı noktalara kaçtı. Balkonda mahsur kalan çocuğu gören vatandaşlar, daire kapısını kırıp içeri girdi ve Berkan B.’yi kurtarmayı başardı. Vatandaşlar içeriyi bir anda yoğun duman ve alevin kaplaması nedeniyle balkonda bulunan Şerzan B’ye ulaşamadı. Alevlerin tüm evi kaplamasıyla vatandaşlar balkondaki çocuğu güvenli noktaya yönlendirdi ve karşıdan üzerine hortum ile su tuttu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye açtığı merdivenle önce yangına müdahale etti, ardından balkonda büyük korku yaşayan Şerzan B.’yi kurtardı. Berkan B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu, Şerzan B’nin ise ayaklarının altının yandığı öğrenildi. İki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Mahallelinin yaşadığı panik ve yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiyenin gelmesi, alevlerin pencerelerden çıkması, itfaiyenin merdivenle daireye ulaştığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Yangınla ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

"Su tuttuk"

Çocukların üzerine su tutan Mehmet Sucu, "Evden kalabalığın sesini duyduk ve dışarı çıkınca alevleri gördüm. Çocuk balkona çıkınca ben de hortumla ona su tuttum ve yönlendirdim. Hanımla beraber kovalarla ve hortumla atabildiğimiz kadar su attık. Sonrasında ise itfaiye geldi. 2 tane çocuk vardı evde. Hortumla su tutmasak kesin yanarlardı" diye konuştu.

"İçeri giremedik"

Olayı anlatırken gözleri dolan bir komşu ise, "Denizden gelmiştim, yangını gördüm. İçeriye girmek istedik ama başaramadık. Evin yarısına kadar girdim ama dumanlardan dolayı geri dönmek zorunda kaldık. Çok fazla duman vardı. Müdahale edemedik ve sonrasında itfaiye geldi. Çocuklardan biri balkonun dibindeydi, suyu tuttuk ama çocuk bayağı yanmıştı. Ayaklarının altı bayağı yanmış kemiğe kadar dayanmıştı. Hepimiz yardım etmeye çalıştık. Komşunun suyu çocuğun üstüne tutması gelen yangının alevini engelledi" ifadelerini kullandı.

"Kapıyı kırdılar"

Alevler arasında kalan çocuğu kapıyı kırarak kurtaran Gökhan Kılıç, "Dumanın çıktığını gördük, koşarak gelip yukarıya çıkarak kapıyı kırdık. Çocuğun birini çıkardık. Diğerini de itfaiye ekipleri çıkardı. Biz sadece odada bulunan çocuğa ulaşabildik. Kapı kilitliydi zaten zor kırıp içeri girebildik ve girmeseydik ölebilirlerdi" dedi.