Antalya’da ağaca çarpan otomobil yandı sürücü hayatını kaybetti

Antalya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Araçtan dışarı çıkamayan sürücü yanarak hayatını kaybetti. Sürücünün olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı Öğretmenevleri Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Faruk Nalbant yönetimindeki 07 ED 077 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Alevler tüm aracı sararken, sürücü koltuğunda sıkışan Nalbant dışarı çıkmayı başaramadı. Yangına müdahale eden diğer sürücülerin tüm uğraşlara karşın Ömer Faruk Nalbant araçtan çıkartılamadı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nalbant’in öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen sürücünün yakınları "Benim de canımı al" diyerek sinir krizi geçirdi. Nalbant’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.