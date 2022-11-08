Antalya’da 900 gram esrar ele geçirildi

Antalya’da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 900 gram esrar ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında S.K. ve A.K. isimli şahısların ellerinde bulundurdukları Esrar maddesini piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte şüpheli şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada 900 gram esrar, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 1 adet foto kapan ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.