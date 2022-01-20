Antalya’da 83 gündür kayıp emlak zengini kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Antalya’da 83 gündür kayıp olarak aranan emlak zengini kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir televizyon programına bağlanan şahıs, cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptıklarını ve cesedi benzinle evin banyosunda yaktıklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Konya’da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi. Keskin, Serik’e geldikten 20- 25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin’in Konya’da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu. 83 gündür kayıp emlak zengini Kerziban Keskin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Bir televizyon programında bağlanan R.B. canlı yayında gözyaşları içerisinde cinayet itirafında bulundu. Şahıs, Keskin’in H.D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, ardından da cesedin 2 gün evde bekletildiğini anlattı. Şahıs, Kerziban Keskin’in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptıklarını ve cesedi benzinle evin banyosunda yaktıklarını söyledi. Şahıs, “H. D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı" diye konuştu.

Şahsın açıklamalarının ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar yaptı. İstanbul’da R. B. ve eşi İ.B. Antalya’da ise H.D. ve dini nikahlı eşi R.Ç. gözaltına alındı. Öte yandan olayın gerçekleştirdiği ev İHA muhabiri tarafından görüntülendi. 3 katlı apartmanın orta katında bulunan dairede kimsenin olmadığı ve sessizlik hakim olduğu gözlendi.

Komşuları ise olaydan herhangi bir haberlerinin olmadığını belirtti.