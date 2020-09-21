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Antalya’da 8 gezinti, 2 tur teknesine işlem yapıldı

ANTALYA’DA SAHİL GÜVENLİK ANTALYA GRUP KOMUTANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN COVİD-19 DENETİMİNDE 248 TEKNE KONTROL EDİLDİ. 8 GEZİNTİ GEMİSİNE KAPASİTE FAZLASI YOLCU İLE SEYİR YAPMAKTAN, 2 TUR TEKNESİNE DE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYMAMAKTAN İDARİ İŞLEM UYGULANDI.

Asayiş 21.09.2020, 17:41
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Antalya’da 8 gezinti, 2 tur teknesine işlem yapıldı

Antalya’da Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Covid-19 denetiminde 248 tekne kontrol edildi. 8 gezinti gemisine kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 tur teknesine de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı.

Antalya’da Covid-19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetimler arttırıldı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından alınan tedbirlere istinaden kontrol ve denetimler sürüyor. Denetimler kapsamında, 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında 248 adet tur teknesi/dalış teknesi/ticari yat ve 31 adet plaj işletmesinin kontrolleri yapıldı. 8 gezinti gemisine kapasite fazlası yolcu ile seyir yapmaktan, 2 tur teknesine de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan idari işlem uygulandı. 4 bin 382 vatandaş ise Covid-19 tedbirleri hususlarında bilgilendirildi.

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