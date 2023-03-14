Antalya’da 71 kilo esrar ve skunk maddesi ele geçirildi

Antalya’da polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 46 şahıs yakalanırken, 71 kilo 500 gram esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla, uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçundan 46 şüpheli şahıs, haklarında adli işlem yapılması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslardan 26’sı tutuklanırken, 15’i hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.

Yakalanan şüpheli şahısların ikametlerinde, iş yerlerinde veya araçlarında yapılan aramalarda 71 kilo 500 gram esrar ve skunk maddesi ele geçirildi.