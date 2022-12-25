Antalya’da 7 ilçede eş zamanlı denetimde, aranan 8 şahıs yakalandı

Antalya’da 7 ilçede eş zamanlı yapılan umuma açık yerler ve yol uygulaması denetimlerinde 4 bin 461 kişi incelenerek, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalandı.

Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik, Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçe emniyet ekipleri tarafından eş zamanlı olarak umuma açık yerler ve yol uygulaması denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 191 iş yeri kontrol edilerek, toplam 4 bin 461 kişi incelendi.

Çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanarak, 9 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. 2 adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yol uygulamalarında ise toplam 856 araç denetlenerek, yapılan denetimde trafik yönünden toplamda 47 araca idari para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edilerek, gerekli işlemler yapıldı.