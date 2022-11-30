Antalya’da 7 gündür haber alınamayan Sedanur’un anne ve babasının acılı bekleyişi devam ediyor

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 7 gün önce ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ’ın ailesinin acılı bekleyişi devam ediyor. Kızının bir an önce bulunmasını dört gözle bekleyen anne ve baba, kızlarının bulunması için yardım istedi.

Gazipaşa’da 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan Sedanur Uludağ, tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Kızlarından umudunu kesmeyen ve yaşadığı ihtimali üzerinde duran genç kızın anne ve babası, kızlarının bulunması için yardım istedi. Kızının sağ olduğuna inandığını dile getiren baba Cevdet Uludağ, kızının kendilerine ulaşmasını istedi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan kızı için yardım talebinde bulunan baba Uludağ, “Sedanur kızım, bugün yedinci gün. Benim konuşacak bir şeyim yok. Her şeyinle seni kabul etmeye hazırız. Biz kesinlikle seni unutmadık, ümidimizi yitirmedik, Allah’tan ümidimizi de kesmedik. Sabırla, metanetle bekliyoruz. Tüm aramalara rağmen bulunamadın ama bana en kısa zamanda bir haber ver, bir ulaş. Bildiğin herkesin numaraları var sende, senden mutlaka bir haber bekliyoruz. Bir an önce aranıp bulunmasını istiyorum” dedi.

“Ben yedi gün oldu hiç uyumadım”

Herkesin yardımına ihtiyaçları olduğunu dile getiren acılı anne Zülfü Uludağ ise, “Kızım bugün yedinci günün, hiçbir haberini alamadık. Hep seni bekliyoruz. Bütün köylüler, herkes seni arıyor. Haberlerde çıktın, kuzum beni duy, ben sensiz yapamam. Kardeşlerin perişan, sen gittiğinden beri okula gönderemedik. Biz bittik, bak ben yedi gün oldu hiç uyumadım. Hep senin gelmeni bekliyorum. Ne olur sesimi duy. Duy ne olursun. Bütün yetkililerden bana yardım etmelerini istiyorum. Kendi evlatlarını kaybetmiş gibi beni de düşünsünler. Yardım edenlerden Allah razı olsun. Tam çaresiz kaldım. Hiçbir yere gidecek gücüm, kuvvetim kalmadı. Bana yardım etmezseler, ben hiçbir yerde arayıp bulamam. Ne olur sesimi duysun bütün Türkiye. Herkes kendi evladı gibi düşüsün. Ben bittim arttık. Sözün bittiği yerdeyim ben. Yüreğim yandı, Allah kimseye böyle vermesin böyle acıyı” diye konuştu.

“Benim köylülerim işini gücünü bıraktı, yedi gündür kızımızı aramakla geçiyor”

Genç kızın bulunmasını isteyen Güneyköy Mahalle Muhtarı Yahya Küçükballı, “Sedanur kızımız mahallemizde ikamet ediyor. Bugün yedinci gün, aramalarında hiçbir sonuca ulaşamadık. İnanın gerçekten, annemizin feryadı bizim feryadımızdır. Benim köylülerim işini gücünü bıraktı yedi gündür kızımızı aramakla geçiyor. Tabii ki de bu aramalarımız Gazipaşa Kaymakamımızın kontrolünde devam ediyor. Ama yedi gün olmasına rağmen daha hiçbir sonuca ulaşamadık. Güvenlik güçlerimiz karada havada her tarafta arıyor. İnşallah bizim her şeyden önce Sedanur kızımızın sağ salim ailemizin yanına gelmesi ve ben inanıyorum ki gelecek. Ben burada arama kurtarma yapan, gazeteciler olmak üzere bu olayı duyuran herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Sedanur kızımızın annesini dinlediniz. Eğer bir gören bir duyan varsa yani ufacık dahi bir iz olsa mutlaka ve mutlaka bizlere ulaşsın” şeklinde konuştu.