Antalya’da 48 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 4 gözaltı

Antalya’da polis tarafından yapılan operasyonda 48 kilo 500 gram skunk esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 50 bin TL ele geçirildi, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, A.E. ve M.T. isimli şahısların doğu illerinden temin etmiş oldukları yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi Antalya’ya getirdiği bilgisine ulaşan Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Uyuşturucuyu şüphelilerin birlikte hareket ettikleri M.S.K ve M.K. isimli şahısların Muratpaşa ilçesinde ikametlerinde depoladıkları, uyuşturucu maddeleri piyasaya sürecekleri bilgisi doğrultusunda yapılan operasyonda ikamette ve araçlarında yapılan aramada daralı 48 kilo 500 gram skunk esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 50 bin TL ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.E., M.T., M.S.K. ve M.K. isimli şahıslar yakalanırken şüpheliler, haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. A.E., M.T., ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.