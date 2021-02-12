Antalya’da 48 ekip 119 polisin katılımıyla dev operasyon

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında 18, 12 ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların da bulunduğu 54 kişi yakalandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 12 Şubat günü, adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan, ’Kasten Öldürme, Yağma, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Yaralama, Cinsel Saldırı, Silahla Tehdit, Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Uyuşturucu Madde Ticareti/Kullanımı/Bulundurma’ gibi haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik 48 ekip ve 119 personelin katımıyla operasyon gerçekleştirildi. Aralarında ’Kasten Öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Z.Z., ’Dolandırıcılık’ suçundan 18 yıl hapis cezasıyla aranan M.T., ’Hırsızlık’ suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan F.T. ile ’Cinsel İstismar’ suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.Ş. olmak üzere toplam 54 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.