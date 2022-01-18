Antalya’da 474 adet sikke ele geçirildi

Antalya’da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 474 adet sikke ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Serik JASAT ve Serik Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçede H.Ö’nün elindeki tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, H.Ö’de çeşitli dönemlere ait 474 adet sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.