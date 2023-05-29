Antalya’da 4 yaşındaki çocuk, düştüğü sulama kanalında boğuldu

Antalya’nın Serik ilçesinde arkadaşlarıyla sulama kanalı çevresinde oyun oynarken düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Serik ilçesine bağlı Kayaburnu Mahallesinde meydana geldi. 4 yaşındaki İshak Çetin, arkadaşları ile oynarken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Arkadaşlarının aileye haber vermesi sonucu yakınları tarafından sudan çıkartılan Çelik, Serik Devlet Hastanesine getirildi. Çelik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İshak Çetin’in cansız bedeni, otopsinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.