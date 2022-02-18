Antalya’da 4 ilçede kaçakçılık operasyonu

Antalya’nın Manavgat, Muratpaşa, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 515 litre etil alkol, 16 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, çok sayıda makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından Manavgat, Muratpaşa, Döşemealtı ve Kepez ilçelerinde kaçak alkol, kaçak tütün ve türevlerine yönelik satışların yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Döşemealtı ilçesindeki bir villada yasa dışı etil alkol satışı, Manavgat ilçesinde bir iş yerinde ve Kepez ilçesinde bir ikamet ve kapalı kasa kamyonette sigara yapımında kullanılan çok sayıda makaron ve makarona basılmış sigara depolandığını, Muratpaşa ilçesindeki bir iş yeri ve şahsa ait ikamette ülkede bulundurulması yasak elektronik sigara depolandığı ve iş yerinde müşterilere satışının yapıldığını belirledi. Adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda 2 bin 515 litre etil alkol, 5 bin 942 adet rakı imalatında kullanılan anason maddesi, 314 bin 600 adet gümrük kaçağı boş makaron, 12 bin 800 adet içi tütünle doldurulmuş sigara, 40 kilo bandrolsüz tütün, bin 745 adet elektronik sigara ve elektronik sigara parçası, 304 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. 4 şüpheli hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” kapsamında işlem yapıldı.

Kepez ilçesinde ise bir şahsın elindeki tarihi eserleri sosyal medya gibi değişik platformlarda satacağı bilgisi üzerine çalışma derinleştirilerek şüphelinin adresi tespit edildi. Yapılan baskında 16 adet Roma ve İslami döneme ait sikke ele geçirildi. 1 şahsa “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi.