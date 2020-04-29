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Antalya’da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SANAYİ SİTESİNDE TAMİR İÇİN BEKLEYEN KAMYONETTE 4 AYDIR YAŞAYAN 43 YAŞINDAKİ ŞAHIS DÜN ÖLÜ BULUNDU.

Antalya’da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SANAYİ SİTESİNDE TAMİR İÇİN BEKLEYEN KAMYONETTE 4 AYDIR YAŞAYAN 43 YAŞINDAKİ ŞAHIS DÜN ÖLÜ BULUNDU.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:49
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Antalya’da 4 aydır yaşadığı araçta ölü bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesinde tamir için bekleyen kamyonette 4 aydır yaşayan şahıs, ölü bulundu. Polis, yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Manavgat Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sanayi sitesi yan yolda tamir için bekleyen 07 LB 639 plakalı kamyonet içerisinde bir şahsın hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine çarşı ve mahalle bekçileri sevk edildi. Şahısta hareket belirtisi olmayınca ise sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Polis ekipleri, yanında duran araçlar nedeniyle kapısını açamadığı kamyoneti iterek yola çıkardıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede şahsın, 43 yaşındaki Orhan Barut olduğu belirlendi.

Barut’un cenazesi, incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Orhan Barut’un yaklaşık 9 yıl önce Mersin’den Manavgat’a geldiği, Kum yolu üzerinde Manavgat ırmak kenarında bulunan tersanelerde gündelik yevmiyeli işçi olarak çalıştığı, yaklaşık 4 aydır da kamyonette yaşadığı öğrenildi.

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