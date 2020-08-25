Antalya’da 310 polisle narkotik uygulaması
ANTALYA'DA 310 PERSONEL VE NARKOTİK KÖPEĞİ İLE YAPILAN UYGULAMALARDA, ÖNCEDEN TESPİT EDİLEN 15 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ, BELİRLENEN 27 NOKTADA DA ARAÇ VE ŞÜPHELİ ŞAHISLAR ÜZERİNE KONTROL YAPILDI. 76 ARACA 48 BİN 102 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, 7 ŞÜPHELİ İSE GÖZALTINA ALINDI.
Antalya’da 310 personel ve narkotik köpeği ile yapılan uygulamalarda, önceden tespit edilen 15 adrese operasyon düzenlendi, belirlenen 27 noktada da araç ve şüpheli şahıslar üzerine kontrol yapıldı. 76 araca 48 bin 102 TL idari para cezası uygulanırken, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla 22 Ağustos günü Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında uygulama gerçekleştirildi. Antalya’da yapılan uygulamada Doğuyaka, Gebizli ve Yeşildere mahallelerini kapsadı. 310 personel ve narkotik madde arama köpeği ile daha önceden tespit edilen 15 adrese operasyon düzenlendi. ’Uyuşturucu madde ticareti’ ve ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından aranan 15 şahıs yakalanırken, 50 metruk bina kontrol edildi ve bina içerisinden barınan şahıslar men edildi.
Daha önceden belirlenen 27 nokta da araç ve şüpheli şahıslar üzerinde uygulama yapıldı. Bu çalışmalarda 2 bin 201 şahıs ve 975 araç kontrol edildi. 76 araca 48 bin 102 TL idari para cezası uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi.
Uygulama sonucunda 4 şahıs ’kullanmak için uyuşturucu/uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’ suçundan, 2 şahıs ’uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan, 1 şahıs ise ’6136 sayılı kanuna muhalefet etmek’ suçundan gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 10,60 gram eroin, 1 gram kokain, 2 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 3 adet ecstasy, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 3 adet havai fişek ele geçirildi.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25