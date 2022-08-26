Antalya’da 31 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, baba evinde yakalandı

Antalya’nın Serik ilçesinde çeşitli suçlardan 31 adet kaydı bulunan ve 2 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, babasına ait evde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipleri, Serik ilçesinde nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan 31 suç kaydı bulunan ve halen 2 ayrı hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M. S. isimli şahsı, Dorumlar Mahallesi’nde babasına ait evde yakaladı.

Şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.