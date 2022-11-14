Antalya’da 27 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

Antalya’da 27 yaşındaki genç otogarda kaldığı tak göz odada ölü bulundu. Odasında sahte olduğu değerlendirilen içki bulunan gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olay, Alanya ilçesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otogar içerisindeki emanetçide çalışan Ahmet Nergiz’in (27) bir süredir berberin üst katında bulunan odada yaşadığı öğrenildi. Sabah saatlerinde Nergiz’e ulaşamayan arkadaşları kaldığı odaya girdiklerinde hareketsiz halde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Nergiz’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli tabip ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Nergiz’in ölümünün şüpheli olduğunu değerlendirdikleri öğrenildi. Kaldığı odada sahte içki bulunan Nergiz’in bundan dolayı hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerine duruluyor. İncelemelerin ardından genç adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. 27 yaşındaki gencin yapılacak otopsinin ardından ölüm nedenin kesinlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.