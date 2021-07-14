Antalya’da 25 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya’nın turizm bölgeleri Olympos, Adrasan ve Çıralı’da bulunan işletmelerde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde 25 litre sahte içki ele geçirilirken, 34 bin 798 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Kemer ve Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemer, Kumluca İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Olympos, Adrasan ve Çıralı bölgesinde denetimlerde bulundu. 208 işletmenin denetlendiği uygulamada 25 litre sahte içki tespit edilerek el konuldu. 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca işletmelere toplam 34 bin 798 TL idari para cezası uygulandı.