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Antalya’da 24 otel denetlendi, 12 otelde 5 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya’da jandarma tarafından Manavgat ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren otellere yönelik kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi. Toplamda 24 otelin denetlenmesi sonucu 12 otelde 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olaya ilişkin 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Asayiş 03.09.2021, 16:55
Antalya’da 24 otel denetlendi, 12 otelde 5 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Antalya’da jandarma tarafından Manavgat ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren otellere yönelik kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi. Toplamda 24 otelin denetlenmesi sonucu 12 otelde 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Olaya ilişkin 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manavgat ve Kemer ilçesinde faaliyet gösteren bazı otellerde kaçak ve sahte içki satışı ile sunumu yapıldığı ihbarı alan Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim için düğmeye bastı. Manavgat ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde Manavgat’ta 5, Kemer’de de 19 olmak üzere toplam 24 otelde denetlendi. Yapılan çalışma sonucu 12 otelde 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Olaya ilişkin 12 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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