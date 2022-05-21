Antalya’da 22 yaşındaki genç av tüfeğiyle vurularak ölmüş halde bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 22 yaşındaki genç, av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Anıl Kiraz isimli gencin, birlikte yaşadığı Gülsüm İ.’nin evine gelen eski eşi Nuri S. ile tartışma yaşadığı ve ayağından bıçaklandığı, ardından silah sesinin duyulduğu bildirildi. Gülsüm İ. simli kadın olay yerinde yanında 3 yaşındaki oğluyla birlikte gözaltına alındı. Anıl Kiraz’ı bıçaklayan Nuri S.’nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olayı duyarak olay yerine gelen Anıl Kiraz’ın anne ve babası feryatlarıyla ortalığı inletirken, 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonunda sakinleşebildiler.

Olay, bu sabah saatlerinde Ilıca Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.30 sıralarında vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri, Ilıca Mahallesi 136 sokağa vardıklarında, av tüfeğiyle başından vurulmuş kanlar içerisinde yatan bir kişi ile karşılaştı. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin 22 yaşında Karacalar Sülek Mahallesinden Anıl Kiraz olduğu belirlendi.

Gönül birlikteliği yaşanmış

Ölü bulunan Anıl Kiraz’ın 1,5 yıl önce eşinden ayrılan Gülsüm İ. ile 2 aydır gönül birlikteliği yaşadığı, kendi aralarında söz kestikleri iddia edildi. Ayrı yaşadığı eşinin Ilıca Mahallesi 136 sokaktaki evine gelen Nuri S.’nin evde karşılaştığı Anıl Kiraz ile tartışmaya başladığı, tartışmanın sokağa taştığı, tartışma sırasında Anıl Kiraz’ı bacağından bıçaklayan Nuri S.’nin olay yerinden kaçtığı bildirildi. Bu sırada duyulan silah sesinin ardından yere yıkılan Anıl Kiraz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri 3 yaşındaki oğluyla birlikte Anıl Kiraz’ın başında bekleyen Gülsüm İ.’yi gözaltına aldı. Anıl Kiraz’ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayı duyup gelen anne-baba feryat etti

Olayı duyarak olay yerine gelen anıl Kiraz’ın anne ve babası, feryatlarıyla ortalığı inletti. Anne-baba, oğullarının kendisini öldürmüş olamayacağını belirterek, oğullarını bu genç yaşta öldürenlerin mutlaka bulunmasını istediler. Bu arada fenalık geçiren anne-babaya 112 sağlık ekibi tarafından müdahalede bulunuldu.