Antalya’da 20 yıl ve üzeri cezayla aranan firari şahıslara operasyon: 23 tutuklama

Antalya’da polisin firari şahıslara yönelik yaptıkları uygulamalarda, 20 yıl ve üzeri ağır hapis cezası ile aranan 23 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucu; dolandırıcılık, hırsızlık, fuhuş, kasten öldürme, yağma ve yaralama suçlarından 20 yıl ile 145 yıl arasında değişen hapis cezasıyla aranan 23 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.