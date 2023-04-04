Son Dakika
Antalya’da 2 yaşındaki çocuğun çalıştırdığı araç çadıra girdi
ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇADIRDA YAŞAYAN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ, 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ARAÇ İÇERİSİNDE OYNAMASI SIRASINDA ÇALIŞAN ARACIN ÇADIRA GİRMESİ SONUCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ.
Asayiş 04.04.2023, 15:15
Antalya’nın Manavgat ilçesinde çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçileri, 2 yaşındaki çocuğun araç içerisinde oynarken çalıştırdığı aracın çadıra girmesi sonucu ölümden döndü.
Olay, Aksaz Mahallesi çamlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükran Akgül, Hikmet Akgül ve Ahmet Emir Akgül’ün içerisinde bulunduğu çadırın içerisine 07 ACM 428 plakalı aracın girmesi sonucu çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralıları çadırın içerisine giren araçla Şahin Akgül, tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Şahin Akgül, kazanın; 2 yaşındaki M.Ş.A. isimli çocuğun içerisinde oynadığı sırada aracın çalışarak hareket etmesi sonucunda meydana geldiğini söyledi.