banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti...
Youtube'dan skandal hareket!
Youtube'dan skandal hareket!
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Kasko şirketi aileyi mağdur etti
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!
Herkesin Digiturk'ü iptal etme hakkı doğdu!

Antalya’da 2 aylık bebeğin acı ölümü

ANTALYA'DA, BABASININ TEMİZLEDİĞİ TÜFEĞİNDEN ATEŞ ALMASI SONUCU ÇIKAN SAÇMALAR HENÜZ 2 AYLIK OLAN BEBEĞİNİN BAŞINA İSABET ETTİ. TALİHSİZ BEBEK OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ.

Asayiş 17.10.2020, 18:40
1
Antalya’da 2 aylık bebeğin acı ölümü

Antalya’da, babasının temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar henüz 2 aylık bebeğinin başına isabet etti. Talihsiz bebek olay yerinde yaşamını yitirirken baba gözaltına alındı.

Olay, 17.15 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi’ndeki tek evde meydana geldi. İddiaya göre, baba Y.K. (18), birlikte yaşadığı anne M.G. (16) ve 2 aylık bebekleri evdeyken tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, 2 aylık bebek K.K.’nın başına isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin öldüğünü tespit etti. Olay sonrası ailenin yakınları sinir krizi geçirirken, baba Y.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
21°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 17 Ekim 2020
İmsak 05:46
Güneş 07:11
Öğle 12:54
İkindi 15:57
Akşam 18:28
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Hatayspor 4 7
9. Göztepe 4 6
10. Konyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Beşiktaş 4 4
18. Başakşehir 5 4
19. Gaziantep FK 4 3
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Altay 5 10
3. Ankara Keçiörengücü 5 10
4. Adanaspor 5 9
5. Altınordu 5 9
6. Tuzlaspor 4 8
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 4 7
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. West Ham 4 6
13. Crystal Palace 4 6
14. Wolverhampton 4 6
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 10
2. Cádiz 6 10
3. Granada 5 10
4. Real Betis 5 9
5. Atletico Madrid 4 8
6. Real Sociedad 5 8
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 3 7
9. Sevilla 4 7
10. Getafe 4 7
11. Valencia 5 7
12. Osasuna 4 6
13. Celta de Vigo 6 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2