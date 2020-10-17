Antalya’da 2 aylık bebeğin acı ölümü
ANTALYA'DA, BABASININ TEMİZLEDİĞİ TÜFEĞİNDEN ATEŞ ALMASI SONUCU ÇIKAN SAÇMALAR HENÜZ 2 AYLIK OLAN BEBEĞİNİN BAŞINA İSABET ETTİ. TALİHSİZ BEBEK OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ.
Antalya’da, babasının temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar henüz 2 aylık bebeğinin başına isabet etti. Talihsiz bebek olay yerinde yaşamını yitirirken baba gözaltına alındı.
Olay, 17.15 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi’ndeki tek evde meydana geldi. İddiaya göre, baba Y.K. (18), birlikte yaşadığı anne M.G. (16) ve 2 aylık bebekleri evdeyken tüfeğini temizlemeye başladı. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, 2 aylık bebek K.K.’nın başına isabet etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin öldüğünü tespit etti. Olay sonrası ailenin yakınları sinir krizi geçirirken, baba Y.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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