Antalya’da 2 araç çarpıştı: 5 yaralı

Antalya’nın Akseki ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Akseki Manavgat karayolu Manayıt mevkiinde meydana geldi. Akseki’den Manavgat yönüne gitmekte olan Tarık Yaşar idaresindeki 42 ABU 717 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen, Sinan Çetin idaresindeki 07 AFA 823 plakalı hafif ticari aracın sol ön kısımlarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Tarık Yaşar, aynı araçta yolcu olarak bulunan Borno Tura Eva, hafif ticari araç sürücüsü Sinan Çetin (48), araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Çetin ve Emre Çetin hafif yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.