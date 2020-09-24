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Antalya’da 161 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
ANTALYA’NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE BİR EV VE BAHÇESİNE YAPILAN OPERASYONDA 161 KİLO KUBAR ESRAR, 61 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 24.09.2020, 12:47
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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir ev ve bahçesine yapılan operasyonda 161 kilo kubar esrar, 61 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na gelen bir ihbar üzerine dün harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü, Korkuteli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi, Korkuteli ilçesi Yeleme ve Varsak mahallelerinde H. K. Ve K. K. isimli şüphelilerin ev ve bahçelerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptıkları aramalarda ise 161 kilo kubar esrar ile 61 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Cumhuriyet Başsavcısının talimatı doğrultusunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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