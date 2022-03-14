Antalya’da 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 16 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kaçak akaryakıt satışı yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında, D-400 karayolu Kumyolu mevkiinde seyir halindeki şüpheli bir kamyon durduruldu. Kamyonun kasasındaki 16 adet bin litre kapasiteli plastik yer üstü tankı içerisinde 16 bin litre karışım akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı.