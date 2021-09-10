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Antalya’da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu

Antalya’da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, 108 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan dağcı, adeta sırra kadem bastı. Bölgeden gelen her ihbar sonrasında olayı derinlemesine araştıran ekipler, şu ana kadar yaptıkları aramadan bir sonuç elde edemedi.

Asayiş 10.09.2021, 10:32
Antalya’da 108 gün önce kaybolan dağcı adeta sır oldu

Antalya’da Musa Dağı ve Likya yoluna yürüyeceğini belirterek, 108 gün önce kaldığı konaklama merkezinden ayrılan dağcı, adeta sırra kadem bastı. Bölgeden gelen her ihbar sonrasında olayı derinlemesine araştıran ekipler, şu ana kadar yaptıkları aramadan bir sonuç elde edemedi.


Kemer ilçesinin turizm beldesi Ulupınar Mahallesi Çıralı Sokak’ta faaliyet gösteren bir işletmeye gelerek konaklamaya başlayan Mustafa Yıldırım (60), konakladığı kamp merkezinden 24 Mayıs Pazartesi günü ayrıldı. Ayrılırken Musa Dağı’na çıkacağını ve Likya yolunu yürüyeceğini belirten Yıldırım’dan bir daha haber alınamadı. Günlerce süren arama çalışmalarından bir sonuç alınamayınca aramalara Ankara’dan özel olarak gelen 22 kişiden oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de destek verdi.



Telefon sinyallerinin geldiği alanda da bulunamadı


Ekiplerin Likya yolu, Adrasan ve Olimpos Dağı sit alanında havadan ve karadan yaptıkları aramalarda şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Öte yandan Yıldırım’ın telefonunda kullandığı hattı incelemeye alan ekipler, son sinyalin Maden Koyu yakınlarından geldiğini belirledi. Bunun üzerine su altı timi boğulma riskine karşı Maden Koyundan Tekirova sahiline kadar olan alanı taradı. Bölgeden gelen her ihbar sonrasında olayı derinlemesine araştıran ekipler, şuana kadar bir iz elde edemedi.

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