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Antalya’da 1 ay önce evlenen kadın, kazada hayatını kaybetti

Korkuteli-Fethiye Karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Asayiş 20.06.2022, 13:24
Antalya’da 1 ay önce evlenen kadın, kazada hayatını kaybetti

Korkuteli-Fethiye Karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli’den Antalya istikametine giden Ebubekir A. idaresindeki 07 BEB 60 plakalı otomobil, dün gece 22.30 sularında Korkuteli-Fethiye Karayolu İmrahor Mahallesi çevreyolunda kontrolsüz kavşakta bisiklet ile karşıdan karşıya geçen Ayşegül Ö.’ye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü Ayşegül Ö., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Ebubekir A., polis tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Ayşegül Ö.’nün 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

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