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Antalya Valiliği’nden Kuran-ı Kerim’e tekme atan gençlerle ilgili açıklama

Antalya Valiliği, Kuran-ı Kerim’e tekme atan gençlerin yer aldığı ve sosyal medyada tepki toplayan paylaşım üzerine bir açıklama yayınladı.

Asayiş 07.06.2022, 13:38
Antalya Valiliği’nden Kuran-ı Kerim’e tekme atan gençlerle ilgili açıklama

Antalya Valiliği, Kuran-ı Kerim’e tekme atan gençlerin yer aldığı ve sosyal medyada tepki toplayan paylaşım üzerine bir açıklama yayınladı.

Valilik tarafından yayınlanan açıklamada, “Bazı basın/yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan “Serik’te Kuran-ı Kerim’e Tekme Atıldı” başlıklı haberler ve paylaşımlar üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. İlimiz Serik Atatürk Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin Kuran-ı Kerim’e tekme atmaları sonucu başlatılan çok yönlü soruşturma neticesinde öğrencilerin kimlikleri tespit edilmiş, Cumhuriyet Savcılığınca işlemlere başlanmış ve adli süreç devam etmektedir. İdari olarak ise; öğrencilerle ilgili disiplin işlemleri başlatılmış, konuyla ilgili inceleme/soruşturma yapmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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