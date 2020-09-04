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Antalya trafiği havadan helikopter ve drone ile denetlendi
ANTALYA'DA TRAFİK DÜZENİ VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA HELİKOPTER VE DRONE İLE YAPILAN TRAFİK DENETİMLERİNDE TOPLAM 69 SÜRÜCÜYE TRAFİK İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.
Asayiş 04.09.2020, 10:27
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Antalya’da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 69 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
25-31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlalleri denetlendi.
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