Antalya polisinden sahte ve tarihi geçmiş bebek maması operasyonu

Antalya’da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sahte ve tarihi geçmiş bebek mamalarının internet üzerinden satışını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şahısların iş yeri ve depolarında yapılan aramada; 51 bin 106 adet ve 2 bin 598 paket enteral beslenme ürünleri ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, “Nitelikli Dolandırıcılık, Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma” suçu çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonda, internet üzerinden satış yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şahısların iş yeri ve depolarında yapılan aramada 51 bin 106 adet ve 2 bin 598 paket enteral beslenme ürünleri ele geçirildi. Olay ile ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.