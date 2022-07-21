Antalya polisi, uyuşturucu tacirlerine bayram yaptırmadı

Antalya’da narkotik polis ekipleri, bayram tatilini de kapsayan dönemde gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli şahsı yakalayarak işlem yaptı. Olaylarda çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla kente uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak çalışmalar yürütülüyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde 4-12 Temmuz tarihleri arasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” suçundan toplamda 10 olay meydana gelirken, 17 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Söz konusu olaylarda yapılan aramalarda toplamda; 3 kilo 674 gram esrar, 1 kilo 110 gram metamfetamin, 376 gram toz esrar, 306 gram eroin, 25 gram kokain, 45 adet ecstasy hap, 43 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 50 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid yapımında kullanılan kâğıt, 43 adet sentetik ecza, 5 adet hassas terazi, bin 402 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı madde, 254 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan toz madde, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yarayan çok sayıda materyal, 130 kilo tütün, 850 bin adet boş makaron, 10 bin adet tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.