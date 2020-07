Antalya polisi pandemi döneminde ara verdiği atış eğitimlerine hızlı başladı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü personeli, 40 dereceyi bulan sıcak ve nemli havada maskeli sosyal mesafeli atış eğitimi yapıyor. Meslektaşlarının Lara Croft olarak andığı atış eğitmeni Başpolis Nisa Aydın tarafından verilen eğitimde korona virüs önlemleri dikkat çekiyor. Kullandıkları her silahın yanında kalemleri bile polisler dezenfekte ediyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Başpolis Memuru Nisa Aydın, Kepez üstündeki Açık Atış alanında meslektaşlarına ileri seviye atış eğitimleri veriyor. Yılda üç kez verilen eğitimlere teşkilata bağlı aktif olan binlerce kadın ve erkek polis 3 ay aralıklarla katılıyor. Daha önce atış şampiyonalarında ödülleri bulunan Nisa Aydın, 21 yılın verdiği tecrübe ve deneyimini polis memurlarına aktarıyor.

Meslektaşlarının ünlü Amerikalı aktris Angelina Jolie’nin canlandırdığı Tomb Raider filmindeki "Lara Croft" olarak andığı Aydın’ın, beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla eğitiminden geçen kadın polislerin gösterdikleri başarı da dikkat çekti.

Bu dönemki eğitimlerde ise korona virüs tedbirleri ön plana çıktı. 80 olan günlük atış eğimine gelen personel sayısı 20 ile 30 olarak sınırlandırıldı.

Sabahın erken saatlerinde gruplar halinde atış alanına gelen polislerin, ilk olarak girişte tabancalarına doldur boşalt yaptırılıyor. Alana boş şarjörlerle giren memurların ateşleri ölçülüyor, maskeleri takılıyor. Bekleme alanında sosyal mesafe kuralına uygun olarak konumlanan polisler, daha sonra alana alınıp, teorik eğitim verildi. Bu eğitimde, hızlı silah çekme, silah tutukluğu giderme, sağa sola kayarak atışlar, toplayarak atışlar, hızlı hedef geçişi atışları çalışmaları yapıldı. Daha sonra poligona geçen polisler, atıştan önce sıvı savun ve suyla ellerini yıkadı. Tabanca ve AK-47 uzun namlulu tüfekle sağa sola kayarak atış, toplayarak atış, hızlı hedef geçişi çalışmaları uygulamalı olarak yapıldı. Bu eğitimde de poligona memurlar, 5’erli gruplar halinde alındı. Her atıştan sonra kullanılan silahların dezenfektesi yapıldı. Yüksek nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcak altında polislerin eğitimleri göz doldurdu.

"Atış eğitimi alan personel sayısı azaldı"

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Nisa Aydın, personele 3 dönem halinde yıllık atış eğitimleri verdiklerini kaydetti.

İl merkezindeki görevli yaklaşık 6 bin polis memurunun 3 dönem halinde atış eğitimi aldığını dile getiren Aydın, “Korona virüsün ardından biz de eğitimlerimize yeni düzenlemeler getirdik. Bu alana günlük 80 ile 100 personel alıyorduk, korona virüsle bu sayı 30’a düştü. Tedbirlerimizi kendimiz aldık. Atışa gelen personel sayısını bu kapsamda azalttık, 20 ile 30 kişi alıyoruz” dedi.

"Dezenfekte ediyoruz"

Alana gelenlerin girişte ateşlerinin ölçüldüğünü ve maskelerini taktıklarını söyleyen Aydın, “Silahlarımızı dezenfekte diyoruz. Sosyal mesafe kuralına göre bekleme oluyor. Kayıt yapılırken dahi kullanılan bir kalemi diğer arkadaşımız kullanmıyor. Eğitimden taviz vermiyoruz. 40 derece sıcak altında da, yağmurda da soğukta da çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

"Eğitimden taviz vermiyoruz"

Alanda kısa bir bilgilendirmenin ardından yapılması gerekenleri tek tek memurlara anlatan Aydın, “Hızlı silah çekimi, sağa sola hareketli atış, toplayarak atış hızlı hedef geçişi, uzun namlulu silahlar atış çalışmalarının nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Eğitimden taviz vermiyoruz. ‘Bugün hava sıcak’ diyerek eğitimden kısma şansımız yok. Maske takıyoruz diye zorlanmıyoruz. Daha şevkle çalışıyoruz. Bu işin kadının erkeği yok. Bayrağımızı göğsümüzde taşıdıktan sonra her meslektaşım can koydu. Her meslektaşın aynı şekilde görevini yapıyor” ifadelerine yer verdi.

Aydın, hızlı silah kurumu, sağa sola hedef geçişleri, hızlı şarjör değiştirme, AK-47 piyade tüfeğiyle yapılan atışlarla eğitimi tamamladıklarını sözlerine ekledi.

Korona virüs önlemleri ön planda

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü Atış Büro Amirliğinde görevli polis memuru Şahin Doğru, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde eğitimlerine ara vermeden devam ettiklerini bildirdi.

Açık atış alanını korona virüs önlemlerine göre yeniden düzenlediklerinin altını çizen Doğru, “Burada öncelikli olarak sosyal mesafeyi koruyoruz, atış anında bile maskemizi takıyoruz. Ülkemize en iyi hizmeti vermek için aksatmadan eğitimlerimize devam ediyoruz” dedi.

"Aynı mücadeleyi veriyoruz"

Antalya’nın 40 dereceye yakın sıcağı altında kadın erkek demeden her koşulda eğitime devam ettiklerine vurgu yapan Şahin Doğru, "Hepimiz aynı mücadeleyi veriyoruz. Tüm arkadaşlarımız verdiğimiz eğitimlerin hakkını verdi. Atışları isabetli oldu ve biz de gururlandık. Herkes alnının akıyla mücadelelerini gösteriyorlar" ifadelerine yer verdi.