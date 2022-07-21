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Antalya OSB’de fabrika yangını

Antalya Organize Sanayi bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. PVC üretimi yapan fabrikanın küçük bir bölümünde başlayan yangına Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında plastikler sebebiyle fabrikanın üzerini yoğun duman kaplarken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Asayiş 21.07.2022, 15:46
Antalya OSB’de fabrika yangını

Antalya Organize Sanayi bölgesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. PVC üretimi yapan fabrikanın küçük bir bölümünde başlayan yangına Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında plastikler sebebiyle fabrikanın üzerini yoğun duman kaplarken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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