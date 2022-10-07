Antalya merkezli suç örgütü çökertildi: 44 gözaltı

Antalya merkezli 9 ilde silahlı suç örgütü ve mafya yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 44 şüpheliden, 35’i geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddia edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Antalya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 44 şüpheli yakalandı. 44 şüphelinin 28 farklı suç eylemine karıştığı belirlendi. Şüphelilerin bulundukları şehirde “nitelikli yağma, gasp, yaralama, tefecilik” gibi suçları karıştıkları belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler elleri arkadan plastik kelepçeli, çevik kuvvet eşliğinde adliyeye sevk edildi.